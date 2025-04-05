В Новочеркасске кадеты привели в порядок памятник воинам Красной армии

— Каждый из нас обязан бережно хранить память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Именно благодаря памяти о наших славных предках наши солдаты сегодня продолжают борьбу с нацистами. Важно не позволить врагам переписывать нашу историю, — сказал Петр Серов.