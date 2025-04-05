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В Новочеркасске кадеты привели в порядок памятник воинам Красной армии

Памятник воинам Красной армии привели в порядок в Новочеркасске в рамках акции «Дон помнит».

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске воспитанники Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса привели в порядок памятник воинам Красной Армии, павшим при освобождении города, сообщают донские власти.

Вместе с кадетами территорию убирали их родители и юные казачата из детского садика № 4 «Золотой ключик». Также принял участие глава департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Петр Серов.

Во время субботника ребятам и взрослым рассказали о событиях освобождения Новочеркасска, а также о подвиге героев-разведчиков, которые были похоронены в братской могиле.

— Каждый из нас обязан бережно хранить память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Именно благодаря памяти о наших славных предках наши солдаты сегодня продолжают борьбу с нацистами. Важно не позволить врагам переписывать нашу историю, — сказал Петр Серов.

Памятник привели в порядок в рамках акции «Дон помнит», стартовавшей 1 апреля. Напомним, провести акцию предложил врио главы региона Юрий Слюсарь. После этого создали электронную карту с информацией обо всех мемориальных объектах, включая воинские захоронения, вечные огни и памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны.

На сегодняшний день карта насчитывает более 2250 объектов и продолжает пополняться, а также предоставляет информацию о местах и времени проведения субботников.