В Новочеркасске кадеты привели в порядок памятник воинам Красной армии

В Новочеркасске воспитанники Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса привели в порядок памятник воинам Красной Армии, павшим при освобождении города, сообщают донские власти.
Вместе с кадетами территорию убирали их родители и юные казачата из детского садика № 4 «Золотой ключик». Также принял участие глава департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Петр Серов.
Во время субботника ребятам и взрослым рассказали о событиях освобождения Новочеркасска, а также о подвиге героев-разведчиков, которые были похоронены в братской могиле.
— Каждый из нас обязан бережно хранить память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Именно благодаря памяти о наших славных предках наши солдаты сегодня продолжают борьбу с нацистами. Важно не позволить врагам переписывать нашу историю, — сказал Петр Серов.
Памятник привели в порядок в рамках акции «Дон помнит», стартовавшей 1 апреля. Напомним, провести акцию предложил врио главы региона Юрий Слюсарь. После этого создали электронную карту с информацией обо всех мемориальных объектах, включая воинские захоронения, вечные огни и памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны.
На сегодняшний день карта насчитывает более 2250 объектов и продолжает пополняться, а также предоставляет информацию о местах и времени проведения субботников.