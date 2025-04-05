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Фотофакт: апрельский снегопад накрывает Минск

Тем временем МЧС рассылает СМС-сообщения с предупреждением о сильном снегопаде и ветре в воскресенье.

Сейчас в Ричмонде: +26° 9 м/с 58% 753 мм рт. ст. +25°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Апрельский снегопад накрывает Минск, снег пошел в белорусской столице во второй половине дня.

Ранее читатели Sputnik делились кадрами снегопада в окрестностях Минска — днем снег уже шел в Минском районе.

Тем временем МЧС сделало СМС-рассылку с погодным предупреждением на воскресенье.

«МЧС предупреждает! Завтра ожидается сильный снег и ветер!» — говорится в СМС-сообщении.

Сильный снегопад продолжается и в Минской области. Кадрами «весенней зимы» делятся читатели Sputnik.

Ранее Госавтоинспекция призвала водителей, сменивших резину на летнюю, отказаться от поездок в непогоду. А тем, кто еще не «переобулся», в ГАИ посоветовали не спешить со сменой резины.

В ночь с субботы на воскресенье, как сообщили Sputnik в Белгидромете, почти по всей стране ожидается снег и мокрый снег. Ожидаются также и ночные заморозки.