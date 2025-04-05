«Температура ниже нормы, гололед, метель, ляжет снег». Синоптик Рябов рассказал о погоде 7−13 апреля в Беларуси

Погода на неделе с 7 по 13 апреля в Беларуси будет зимней. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов. Период холодной погоды начался в Беларуси уже 5 апреля (об этом подробнее здесь), и похолодание затянется на всю предстоящую неделю.
По словам синоптика, начало новой недели прогнозируется холодной и неустойчивой с температурой воздуха на 3−5 градусов ниже нормы, заморозки по ночам, снег, снег с дождем, мокрый снег, гололед, кое-где в Беларуси даже установится снежный покров. Не исключил Дмитрий Рябов и апрельскую метель.
Дмитрий Рябов отметил, что зимнюю непогоду в апреле в Беларусь несут атмосферные фронты.
Умеренный северный и северо-западный ветер тепла также не прибавит. Ночью с воскресенья на понедельник температура будет колебаться от −3 до −7 градусов. В понедельник днем столбик термометра не поднимется выше 0, в лучшем случае +5 градусов. Во вторник в дневные часы воздух прогреется тоже слабо, где-то будет +1, где-то до +7 градусов.
Погодой в середине недели будут править бал атмосферные фронты с Балтики. Они также принесут с собой осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также умеренный северо-западный ветер. В ночь со вторника на среду температура воздуха прогнозируется от −3 до +8 градусов, днем в среду — от +2 до +7 градусов.
Со второй половины предстоящей недели погоду в Беларуси будут определять атлантический циклон с центром над севером Европы. Он также принесет с собой осадки. Ночные температуры от −3 до +9 градусов. Дневная температура воздуха в четверг — от 0 до +4 градусов, а в пятницу — от −2 до +2 градусов.
К выходным, 12 и 13 апреля, погода если и улучшится, то незначительно. Снег поменяется на дождь, небо по-прежнему часто будет в тучах, не исключены туманы по утрам. Ночью в выходные температура будет колебаться от 0 до −6 градусов, а в середине дня в субботу — от +2 до +7 градусов, в воскресенье — от +3 градусов в Гомеле и до +12 градусов в Бресте.