«Температура ниже нормы, гололед, метель, ляжет снег». Синоптик Рябов рассказал о погоде 7−13 апреля в Беларуси

К выходным, 12 и 13 апреля, погода если и улучшится, то незначительно. Снег поменяется на дождь, небо по-прежнему часто будет в тучах, не исключены туманы по утрам. Ночью в выходные температура будет колебаться от 0 до −6 градусов, а в середине дня в субботу — от +2 до +7 градусов, в воскресенье — от +3 градусов в Гомеле и до +12 градусов в Бресте.