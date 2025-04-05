Какой будет погода в Казахстане 6 апреля

АСТАНА, 5 апр — Sputnik. Казгидромет опубликовал прогноз погоды на воскресенье 6 апреля.
В Абайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, в центре области 15−20 м/с.
В Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Кокшетау: 06 апреля днем ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15−18 м/с.
В Актюбинской области ожидается гроза.
В Алматинской области ожидается туман.
В Атырауской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем на востоке области порывы 15−20 м/с. Атырау: 06 апреля утром и днем временами ожидается сильный дождь.
В Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман.
В Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный в горных районах области 15−20 м/с. Тараз: 06 апреля днем ожидается гроза.
В Жетысуской области ожидается ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе, юге ожидается гроза, днем гроза. Ветер южный, юго-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Уральск.: 06 апреля днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный днем порывы 18 м/с.
В Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области 15−20 м/с. Костанай: 06 апреля утром и днем ожидается гроза.
В Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, юге, в центре области 15−20 м/с. Кызылорда: 06 апреля днем ожидается гроза.
В Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер восточный с переходом на северо-западный днем на юге, востоке области 15−20 м/с.
В Павлодарской области ожидается ветер юго-западный на западе, юге, востоке порывы 15−20 м/с. Павлодар: 06 апреля ожидается ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный ночью 15−20 м/с, днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. Петропавловск: 06 апреля ночью ожидается ветер юго-западный 15−20 м/с.
В Туркестанской области ожидаются сильный дождь, днем на западе, юге, в горных районах гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, юге, в горных районах области 15−20 м/с. Туркестан: 06 апреля днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15−20 м/с.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 18−20 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 19−21 тепла.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 16−18 тепла.