В Госдуме предложили убрать солонки и сахарницы со столов в общепитах

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков («Новые люди») просит Роспотребнадзор ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Даванков в письме обращает внимание, что в настоящий момент в России являются распространенными диагнозы — ожирение и сахарный диабет, что связано с неправильным питанием. «Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того солёные блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов», — отмечает Даванков.
«Прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна (Попова — руководитель Роспотребнадзора), рассмотреть целесообразность реализации указанной инициативы и в случае вашей поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах», — сказано в обращении.
По словам Даванкова, солонки и сахарницы в заведениях общепита следует предоставлять только по запросу посетителя.
«Международный опыт показывает, что принятие подобных мер не ограничивает свободу потребителя, но способствует формированию осознанного отношения к питанию, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса», — сказано в письме.