В Госдуме предложили убрать солонки и сахарницы со столов в общепитах

Даванков в письме обращает внимание, что в настоящий момент в России являются распространенными диагнозы — ожирение и сахарный диабет, что связано с неправильным питанием. «Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того солёные блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов», — отмечает Даванков.