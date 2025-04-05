«Ожидается сильный снег и ветер!». Об ухудшении погоды в Беларуси 6 апреля вслед за Белгидрометом предупредили МЧС и МВД

На большей части территории Беларуси 6 апреля в воскресенье прогнозируется метель, Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности в том числе и из-за усиления северного, северо-восточного ветра порывами 15−20 м/с.
«По юго-восточной половине страны — сильный снег, мокрый снег, ночью местами очень сильный снег», — предупредили в Белгидромете.
5 апреля МЧС также разослал смс-сообщение белорусам: «МЧС предупреждает! Завтра ожидается сильный снег и ветер!».
Столичная Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать складывающиеся погодные условия. Внимательными нужно быть всем — и водителям, и пешеходам.
«ГАИ рекомендует водителям отказаться от поездок на авто, если на нем установлены летние шины. Остальным — придерживаться спокойного, зимнего стиля вождения, не совершать резких маневров. Следует учитывать, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться», — сообщает МВД Беларуси.
ГАИ мониторит состояния улиц и дорог страны с целью своевременного выполнения дорожниками и коммунальниками работ по уборке и обработке проезжей части.
Непогода, которая пришла в Беларусь, растянется на всю предстоящую неделю. Синоптик Рябов рассказал о погоде 7−13 апреля в Беларуси: «Температура ниже нормы, гололед, метель, ляжет снег» (все подробности здесь).