«Ожидается сильный снег и ветер!». Об ухудшении погоды в Беларуси 6 апреля вслед за Белгидрометом предупредили МЧС и МВД

«ГАИ рекомендует водителям отказаться от поездок на авто, если на нем установлены летние шины. Остальным — придерживаться спокойного, зимнего стиля вождения, не совершать резких маневров. Следует учитывать, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться», — сообщает МВД Беларуси.