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Полиция начала проверку после драки в центре Ростова-на-Дону

Несколько мужчин устроили драку в центре Ростова, в ситуации уже разбирается полиция.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали проверку после драки на улице Максима Горького. Об этом 5 апреля рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Проводится проверка. Сейчас устанавливаются участники конфликта, а также обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в полиции.

Также в МВД добавили, что информации о пострадавших от медучреждений не поступало.

Напомним, ранее в соцсетях очевидцы сообщили о разборке, которая произошла в ночь на 5 апреля в районе «Табачки». В ссоре якобы участвовали не менее пяти человек.