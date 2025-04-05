Полиция начала проверку после драки в центре Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону начали проверку после драки на улице Максима Горького. Об этом 5 апреля рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Проводится проверка. Сейчас устанавливаются участники конфликта, а также обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в полиции.
Также в МВД добавили, что информации о пострадавших от медучреждений не поступало.
Напомним, ранее в соцсетях очевидцы сообщили о разборке, которая произошла в ночь на 5 апреля в районе «Табачки». В ссоре якобы участвовали не менее пяти человек.