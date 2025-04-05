«Луна, Марс, Космос». Новорожденным в Гомельской области родители дают «космические» имена

Пара из Добруша назвала свою дочку Луной. А в загсах Гомеля недавно зарегистрировали мальчиков Марса и Космоса. Последнего родители назвали по мотивам фильма «Бригада». Об этих интересных фактах сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
Что касается девочки Луны, то это необычное имя пришло в голову ее родителям одновременно, хотя раньше они думали назвать девочку более традиционными именами — Ксения или Маргарита.
Чтобы убедиться в своем выборе будущие родители даже сыграли в лотерею. И когда оба вытащили бумажки с именем Луна, последние сомнения развеялись.
Дедушка малышки в шутку называет внучку Спутником, родители ласково — Лунтиком.
Кстати, белорусский композитор Эдуард Ханок рассказал о трех детях и четырех внуках: «Своим внукам я плачу за наши встречи» (здесь подробнее).
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