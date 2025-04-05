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«Луна, Марс, Космос». Новорожденным в Гомельской области родители дают «космические» имена

Пара из Добруша назвала дочь Луной, а недавно в Гомеле родились Марс и Космос.

Источник: Комсомольская правда

Пара из Добруша назвала свою дочку Луной. А в загсах Гомеля недавно зарегистрировали мальчиков Марса и Космоса. Последнего родители назвали по мотивам фильма «Бригада». Об этих интересных фактах сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

Что касается девочки Луны, то это необычное имя пришло в голову ее родителям одновременно, хотя раньше они думали назвать девочку более традиционными именами — Ксения или Маргарита.

Чтобы убедиться в своем выборе будущие родители даже сыграли в лотерею. И когда оба вытащили бумажки с именем Луна, последние сомнения развеялись.

Дедушка малышки в шутку называет внучку Спутником, родители ласково — Лунтиком.

Кстати, белорусский композитор Эдуард Ханок рассказал о трех детях и четырех внуках: «Своим внукам я плачу за наши встречи» (здесь подробнее).

Мы писали, что синоптик Рябов рассказал о погоде 7−13 апреля в Беларуси: «Температура ниже нормы, гололед, метель, ляжет снег» (все подробности здесь).