Правительство утвердило изменения в законе о рыболовстве

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Правительство России утвердило изменения в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года», — указано в документе.
В частности, был добавлен раздел «XI. Специальный режим государственного контроля (надзора) (постоянный рейд)». В документе указано, что постоянный рейд осуществляется на внутренних водных объектах, а также в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах водных объектов.
Постоянный рейд проводится в отношении транспортных средств, иных производственных объектов, деятельности и действий контролируемых лиц.
В ходе данного мероприятия инспекторами может быть проведен осмотр, досмотр, опрос, а также истребование документов и инструментальное обследование. В случае выявленных нарушений, инспектор будет составлять акт в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение.