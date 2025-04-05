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Правительство утвердило изменения в законе о рыболовстве

Кабмин утвердил изменения в Положении о надзоре в области рыболовства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Правительство России утвердило изменения в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года», — указано в документе.

В частности, был добавлен раздел «XI. Специальный режим государственного контроля (надзора) (постоянный рейд)». В документе указано, что постоянный рейд осуществляется на внутренних водных объектах, а также в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах водных объектов.

Постоянный рейд проводится в отношении транспортных средств, иных производственных объектов, деятельности и действий контролируемых лиц.

В ходе данного мероприятия инспекторами может быть проведен осмотр, досмотр, опрос, а также истребование документов и инструментальное обследование. В случае выявленных нарушений, инспектор будет составлять акт в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение.