Правительство утвердило изменения в законе о рыболовстве

В частности, был добавлен раздел «XI. Специальный режим государственного контроля (надзора) (постоянный рейд)». В документе указано, что постоянный рейд осуществляется на внутренних водных объектах, а также в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах водных объектов.