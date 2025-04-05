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Из Башкирии в Китай поставили с начала года почти 2 тысячи тонн подсолнечного масла

Из Башкирии в Китай с начала года экспортировали почти 2 тысячи тонн масла.

Источник: Комсомольская правда

За первые три месяца 2025 года из Башкирии в Китай экспортировали 1981 тонну подсолнечного масла. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на данные регионального управления Россельхознадзора.

Сообщается также, что партнеры из Китая настаивали на тщательной проверке продукции в соответствии с требованиями своего таможенного управления. Всего из Уфы в дружественную страну отправили по железной дороге 90 партий за январь-март этого года.

По данным Россельхознадзора, в прошлом году в январе-марте подсолнечное масло из Башкирии в КНР не поставлялось.

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