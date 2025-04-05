Правительство направит 300 миллионов рублей на «Зарницу 2.0»

«Направить в 2025 году бюджетные ассигнования… Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи “Движение первых” — в размере 304 300 тысяч рублей для финансового обеспечения затрат на организацию и проведение Всероссийской военно-патриотической игры “Зарница 2.0” среди обучающихся учреждений среднего профессионального образования в количестве не менее чем 30 тысяч человек в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на вовлечение отдельных категорий граждан и организаций в систему патриотического воспитания детей и молодежи», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.