Правительство направит 300 миллионов рублей на «Зарницу 2.0»

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Кабмин направит «Движению Первых» более 300 миллионов рублей на проведение военно-патриотической игры «Зарница 2.0» среди не менее чем 30 тысяч обучающихся учреждений среднего профессионального образования, следует из постановления правительства.
«Направить в 2025 году бюджетные ассигнования… Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи “Движение первых” — в размере 304 300 тысяч рублей для финансового обеспечения затрат на организацию и проведение Всероссийской военно-патриотической игры “Зарница 2.0” среди обучающихся учреждений среднего профессионального образования в количестве не менее чем 30 тысяч человек в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на вовлечение отдельных категорий граждан и организаций в систему патриотического воспитания детей и молодежи», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Кроме того, Минпросвещения России выделят 313 миллионов рублей для реализации проекта «Разговоры о важном», в рамках которого должен быть организован и проведен Всероссийский форум «Вместе о важном».
Также 240 миллионов рублей будут направлены Росмолодежи для проведения Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться», в котором принимают участие не менее 50 тысяч человек.