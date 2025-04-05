Тело Паши Техника перевезут в Москву для захоронения

Мельничук винит Кристину в том, что она якобы не вызвала медиков, когда у Паши Техника случилась передозировка наркотиками. Известно, что у девушки раньше был Telegram-канал, в котором она называла себя «жрицей любви» и рассказывала, как оказывает интимные услуги за деньги. Msk1.ru пишет, что Паша Техник и Кристина познакомились на закрытой вечеринке, где пересекались артисты и секс-работницы. В феврале они открыто заявили о своем романе в соцсетях, а в марте поехали в Таиланд.