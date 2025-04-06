Житель Башкирии покорил Эльбрус в 70+

Писатель из Башкирии Дамир Кадыров рассказывает о том, что видел и испытал сам, о людях, которых встречал, о бывших коллегах — журналистах, геологоразведчиках, железнодорожниках, учителях. А на седьмом десятке он неожиданно даже для себя совершил восхождение на Эльбрус.
«Пообещал, что стану писателем»
Эмиль Мусин, «АиФ-Башкортостан»: Дамир Карипович, после школы вы поступили в мединститут. Но почему так и не стали врачом?
Дамир Кадыров: Поступил, да, но позавидовал отслужившим в армии сокурсникам и решил вначале пройти срочную службу. Бросил учёбу, пошёл работать в геологоразведку, откуда и был призван в ряды Вооруженных сил. Во время службы первым из призыва получил звание «Отличник учебной, боевой и политической подготовки» и знак «Отличник ВВС». Правда, и первым побывал на гауптвахте (всё это вошло в мой рассказ «Ашраф»). После дембеля поступил на филфак Башгосуниверситета, где познакомился с будущей женой Алифой Салиховной. Вместе мы перебрались в Туймазы.
— А в какой момент почувствовали, что готовы писать книги?
— Ещё будучи студентом филфака БГУ, сказал друзьям, что в 45 стану профессиональным писателем. Но получилось даже пораньше. По жизни я, как говорят, человек-перекати-поле. Восемь лет отдал журналистике, из которых три года проработал в туймазинской районной газете, потом недолго — в буздякской, в соседнем городе Октябрьском. Примерно тогда и написал первый рассказ «Вабельщик» (от слова «вабить», то есть подманивать вытьем волка). Его опубликовали в республиканском журнале «Бельские просторы». Чуть позже вышла первая книга — «Облом». Так началось моё творческое сотрудничество с республиканскими журналами и «Литературной газетой».
Без прикрас, с солёным словцом
— А как вы стали книгоиздателем?
— В первые годы перестройки, получив лицензию на книгоиздание, стал предпринимателем. Выпускал «Образцы сочинений для старшеклассников», брошюры популярных тогда Карнеги, Брега, гороскопы, которые нарасхват уходили из киосков не только Туймазов, но и соседних регионов.
Но основным моим занятием оставалось литературное творчество. Придерживаюсь бальзаковского принципа: писательское дело не терпит посредственности — если не можешь взобраться на вершину лестницы, зачем наступать на первую ступеньку? У меня это выглядит так: пять раз переписанный рассказ — это не рассказ, а черновик. Обычно же переделывал произведение по 10−12 раз. Темы рассказов взяты из жизни, из собственного опыта и наблюдений. Где и кем я только ни работал!
— Интересно, кем же?
— В подростковые годы был лесорубом, в студенческие — сторожем, дворником, грузчиком, асфальтоукладчиком. После университета даже учительствовал. Когда жена собралась в декретный отпуск, ей не хотелось отдавать свой класс в чужие руки. Так ведь муж — тоже филолог! А то, что в практической педагогике он ни ухом, ни рылом, — не беда. Но ничего, справился.
Летал вахтой на Север. Об этом тоже есть произведения. Все практические знания о простых тружениках нашли отражение в моём творчестве. По сути, оно — прямая речь народа, без прикрас, с солёным словцом. Сборник «Гришкин менталитет», номинированный на конкурс «Душа природы», — о пилорамщиках из села Кожай-Андреево Туймазинского района. О том, как простые люди видят большую политику, что хотят изменить в мире.
Чтобы наработать стаж для назначения пенсии, трудился в РЖД составителем поездов. И вот теперь корплю над третьим томом то ли повести, то ли романа с ориентировочным названием «На железной дороге».
Через трудности — к цели
— Говорят, у вас есть своя версия происхождения названия города Туймазы?
— Она родилась в период написания университетской дипломной работы «Топонимика Туймазинского района». Тогда я вдоль и поперёк исходил весь район, записал десятки легенд. Переворошил много научных источников, в том числе древнетюркский словарь. Предполагаю, топоним Туймазы зародился от слов «туйра» — бревнышко из молодого дубка и «мазар» — пирамидка из них, каковыми до недавнего времени обустраивали надгробные холмики. Возможно, в давние времена где-то в здешней местности было приметным такое надгробие, и местность именовали Туйрамазар. А опыт работы в архивах и собирание мифов и легенд пригодились, по их мотивам появилась повесть «Имамей».
— А на Эльбрус как попали? Да ещё на седьмом десятке лет…
— Вместе с сыном поехали на Кавказ, на целебный источник Джилусу. Там случайно встретились с группой, готовящейся к восхождению. Сказал сыну: «Джилусу подождёт». Члены группы предоставили нам необходимое снаряжение. Восхождение на гору — это неописуемо! Напряжение и усталость — запредельные, от недостатка кислорода ты не дышишь, а рычишь. Но по возвращении сын, тронув меня за плечо, сказал: «Пап, спасибо тебе». Такая благодарность дорогого стоит. Этот случай сравним лишь с упорством при достижении жизненной цели. Порой бывает очень трудно, но ты, сжав зубы, идёшь вперед. Как и в жизни, когда идёшь сквозь трудности к воплощению мечты.
— Похоже, вы достигаете поставленных целей?
— В целом, да. В 11-м классе, будучи средненьким учеником по успеваемости, засел за физику. И при поступлении в мединститут сдал этот предмет на «отлично». Самостоятельно одолел в разговорном объёме немецкий язык, что пригодилось в многочисленных поездках. В жизни тоже все сложилось. Вырастил замечательных сына и дочь, построил дом, много путешествовал. В шутку говорю, что не побывал только в Антарктиде. Был в Африке, Западной Европе, Америке — везде встречались хорошие люди. Однажды, после долгой экскурсии в Атланте, перед вылетом в Москву решил перекусить. Уличная торговка протягивает мне сэндвич, я ей — 100-долларовую купюру (мелочи не осталось). Торговка: «У меня нет сдачи». Стоявшая за мной женщина тут же пришла на помощь: «Не беспокойтесь, мэм. Я заплачу. Мне тоже, пожалуйста, сэндвич».
Этот и другие случаи убеждали меня: во многих уголках света простые люди всегда поймут и помогут друг другу. В отличие от сильных мира сего…