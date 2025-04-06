Житель Башкирии покорил Эльбрус в 70+

— В целом, да. В 11-м классе, будучи средненьким учеником по успеваемости, засел за физику. И при поступлении в мединститут сдал этот предмет на «отлично». Самостоятельно одолел в разговорном объёме немецкий язык, что пригодилось в многочисленных поездках. В жизни тоже все сложилось. Вырастил замечательных сына и дочь, построил дом, много путешествовал. В шутку говорю, что не побывал только в Антарктиде. Был в Африке, Западной Европе, Америке — везде встречались хорошие люди. Однажды, после долгой экскурсии в Атланте, перед вылетом в Москву решил перекусить. Уличная торговка протягивает мне сэндвич, я ей — 100-долларовую купюру (мелочи не осталось). Торговка: «У меня нет сдачи». Стоявшая за мной женщина тут же пришла на помощь: «Не беспокойтесь, мэм. Я заплачу. Мне тоже, пожалуйста, сэндвич».