В Ростовской области нашли 15-летнюю девочку, которую искали с 3 апреля

В Ростовской области нашли 15-летнюю азовчанку, которую искали с 3 апреля 2025 года. Девочка жива, сообщили в поисковом отряде «Юг».
— Выражаем огромную благодарность всем, кто принимал участие в поиске. Также благодарим сотрудников отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Азовский», — написали представители поискового отряда.
Известно, что девочку искали в Азове и Ростове-на-Дону. Волонтеры патрулировали улицы, а также места массового скопления людей. Как именно и при каких обстоятельства нашли школьницу, не уточняется.