В Санкт-Петербурге умер кот Хатико, который семь лет провел на могиле хозяина

Некоторые пользователи соцсетей назвали историю выдуманной в связи с открывшимися фактами. Сайпулаева объяснила kp.ru, что с 2018 года следит за Рыжиком, которого сейчас называют Хатико. Она живет неподалеку от кладбища и каждую неделю ходит на могилу к матери. Несколько лет назад родственники рассказали женщине, что видели кота на одной из могил. Она сначала его подкармливала, а затем забрала домой. Однако Рыжик/Хатико не стал с ней жить, приходя только за едой, а затем возвращался на кладбище и оставался на одной и той же могиле.