«Кобылы здоровенные»: Прохор Шаляпин вспомнил, как его избила толпа девушек

«Меня народный хор один раз избил. Мне было 16 лет. Я учился в Ипполитово-Иваново. Меня девки в кабинете закрыли и избили. Пять человек, все они крупнее меня, кобылы здоровенные, певицы народных песен. Прижали меня и поколотили. На всю жизнь запомнил, а я шутил много — дошутился», — поведал он в эфире на радио «Юмор FM» «Юмор FM» «Юмор FM».