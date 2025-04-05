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«Кобылы здоровенные»: Прохор Шаляпин вспомнил, как его избила толпа девушек

Певец Прохор Шаляпин поделился воспоминаниями о том, как в молодости пострадал из-за своей неудачной шутки. Он признал, что его прямолинейность часто приводила к конфликтам, так как сверстники реагировали на его колкости негативно. Несмотря на это артист всегда стремился разрешать споры мирным путём, без применения силы, хотя это не всегда удавалось.

Источник: Life.ru

Он вспомнил случай из студенческих лет, когда его грубая шутка в адрес певиц из хора обидела юных артисток, и девушки окружили его с намерением отомстить.

«Меня народный хор один раз избил. Мне было 16 лет. Я учился в Ипполитово-Иваново. Меня девки в кабинете закрыли и избили. Пять человек, все они крупнее меня, кобылы здоровенные, певицы народных песен. Прижали меня и поколотили. На всю жизнь запомнил, а я шутил много — дошутился», — поведал он в эфире на радио «Юмор FM» «Юмор FM» «Юмор FM».

А ранее Шаляпин признался, что не может водить авто из-за страха. Он отметил, что эта необычная боязнь возникла после автомобильной аварии, в которую он попал в детстве.