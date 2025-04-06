Откуда в городе вонь, рассказал нижегородский мэр Юрий Шалабаев

После субботника 5 апреля глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев расскахал журналистам, почему в городе случаются неприятные запахи, так мешающие людям. Слова градоначальника приводит NewsNN.
Юрий Шалабаев сообщил, что водоканалу уже выделили средства из городской казны, чтобы компания закрыла бетоном лоток, по которому «идут нечистоты». Эти работы не вошли в нашумевший проект модернизации Нижегородской станции аэрации, финансируемый из федеральной казны и осуществляемый с неоднократным срывом сроков. По информации Шалабаева, это будет отдельным проектом, и подрядчик на него уже найден.
Кроме того, в неприятных запахах виноваты, по версии мэра, и «чёрные ассенизаторы», сливающие нечистоты в городскую канализацию. Против них город, Госжилинспекция и полиция принимают меры, в том числе изымают обнаруженные машины теневых ассенизаторов и отправляют такие автомобили на штрафстоянки. Nn.aif.ru ранее подробно рассказывал об ущербе городу от «чёрных ассенизаторов».
Кроме того, сообщалось, что ФСБ и Следком пресекли незаконную деятельность теперь уже бывших исполнительного директора «Нижегородского водоканала» и экс-руководителя станции аэрации: те якобы заставляли подчинённых складировать отходы IV класса опасности там, где этого делать нельзя.