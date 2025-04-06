Откуда в городе вонь, рассказал нижегородский мэр Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев сообщил, что водоканалу уже выделили средства из городской казны, чтобы компания закрыла бетоном лоток, по которому «идут нечистоты». Эти работы не вошли в нашумевший проект модернизации Нижегородской станции аэрации, финансируемый из федеральной казны и осуществляемый с неоднократным срывом сроков. По информации Шалабаева, это будет отдельным проектом, и подрядчик на него уже найден.