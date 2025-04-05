Глава Минфина США рассказал, что Зеленский скандалом сорвал самую простую сделку

В США негодуют из-за очередной выходки Киева. Так, министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал самую легкую сделку по полезным ископаемым в мире. Подобное мнение Бессент высказал в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.
«Потом он попал в Овальный кабинет и все испортил. Казалось бы, проще простого: нужно было просто прийти, провести пресс-конференцию. У нас должен был быть приватный ланч. Если бы у него были какие-то претензии — нас было девять с нашей стороны и девять с их стороны, где он мог бы высказать все свои обиды», — информировал Бессент.
При этом американский министр подчеркнул, что в момент, когда руководитель киевской власти вступил в конфликт, все необходимые документы для подписания межгосударственного соглашения о природных ресурсах уже находились в полной готовности.
«Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире», — пояснил Бессент.
Напомним, что 28 февраля в Белом доме состоялась встреча американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Главы должны были подписать соглашение о совместной разработке месторождений на Украине. Однако все пошло не плану. После 10-минутного отчитывания Зеленского Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, разговор перешел в словесную перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп буквально «вышвырнул» Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
Спустя месяц, 27 марта, украинская сторона получила пересмотренный американский вариант соглашения, содержащий значительно более жесткие условия.
Согласно новым положениям, Украина должна возместить финансовую помощь на сумму более $120 млрд, контроль над создаваемым инвестиционным фондом восстановления переходит к США, источником финансирования фонда станут лицензионные отчисления и рентные платежи от добычи природных ресурсов.
При этом украинские официальные лица неоднократно заявляли о необходимости дополнительного анализа предложенных условий, а сам Зеленский выражал недовольство изменением первоначальных договоренностей. В ответ Трамп предупредил, что любые попытки Киева отказаться от соглашения будут иметь для Украины серьезные негативные последствия.