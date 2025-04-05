Глава Минфина США рассказал, что Зеленский скандалом сорвал самую простую сделку

«Потом он попал в Овальный кабинет и все испортил. Казалось бы, проще простого: нужно было просто прийти, провести пресс-конференцию. У нас должен был быть приватный ланч. Если бы у него были какие-то претензии — нас было девять с нашей стороны и девять с их стороны, где он мог бы высказать все свои обиды», — информировал Бессент.