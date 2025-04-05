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В Петербурге спасли еще одного детеныша тюленя

Фонд друзей балтийской нерпы: в Петербурге спасли слабого детеныша серого тюленя.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Слабого детеныша серого тюленя спасли в Санкт-Петербурге и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в северной столице, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.

«Новая тюленька прибыла к нам от Яхтенного моста. Тюленька очень слабенькая и измученная», — сообщает фонд на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщали, что более 20 детенышей балтийских нерп и серых тюленей уже спасли с начала года и направили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Петербурге.

Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в Репино. В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.