В США начались масштабные акции протеста против политики Трампа

В различных регионах Соединенных Штатах продолжаются массовые выступления против курса президента Дональда Трампа и деятельности Илона Маска, который возглавляет Департамент правительственной эффективности США (DOGE). Об этом сообщает телеканал CNN.
По его информации, активисты из продемократического движения намерены организовать свыше 1,4 тыс. митингов и шествий по всей стране — во всех штатах и федеральном округе Колумбия.
Телеканал также уточняет, что демонстрации проходят под единым слоганом «Hands Off!» («Руки прочь!») представляют собой реакцию гражданского общества на то, что участники называют «враждебным захватом власти».
Пикеты и массовые собрания проходят у зданий региональных парламентов, федеральных ведомств, кабинетов конгрессменов и муниципальных администраций.
Точное количество участников не называется, но по данным телеканала, на мероприятия зарегистрировалось порядка 600 тысяч граждан.
Акции стали ответом на последние инициативы администрации, которые, по мнению организаторов, угрожают демократическим институтам и социальным гарантиям.