Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины

Согласно его информации, в феврале 2024 года в селе прошло собрание религиозной общины, где большинство верующих подтвердили свою принадлежность к УПЦ. Протоколы собрания были переданы в Черновицкую областную военную администрацию. Несмотря на решение общины, в субботу храм был захвачен рейдерами ПЦУ.