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Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины

Храм Православной церкви Украины захвачен раскольниками.

Источник: Комсомольская правда

Раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Панка в Черновицкой области на западе страны. Об этом сообщили представители Союза православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

«В селе Панка Черновицкой области сторонники ПЦУ совершили силовой захват храма УПЦ святого великомученика Димитрия Солунского», — передают в СПЖ.

Согласно его информации, в феврале 2024 года в селе прошло собрание религиозной общины, где большинство верующих подтвердили свою принадлежность к УПЦ. Протоколы собрания были переданы в Черновицкую областную военную администрацию. Несмотря на решение общины, в субботу храм был захвачен рейдерами ПЦУ.

Власти Украины активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур.

Ранее судебные приставы оштрафовали Владимир-Волынскую епархию канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из-за отказа по освобождению своего же кафедрального собора.