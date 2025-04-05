Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины

Раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Панка в Черновицкой области на западе страны. Об этом сообщили представители Союза православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.
«В селе Панка Черновицкой области сторонники ПЦУ совершили силовой захват храма УПЦ святого великомученика Димитрия Солунского», — передают в СПЖ.
Согласно его информации, в феврале 2024 года в селе прошло собрание религиозной общины, где большинство верующих подтвердили свою принадлежность к УПЦ. Протоколы собрания были переданы в Черновицкую областную военную администрацию. Несмотря на решение общины, в субботу храм был захвачен рейдерами ПЦУ.
Власти Украины активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур.
Ранее судебные приставы оштрафовали Владимир-Волынскую епархию канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из-за отказа по освобождению своего же кафедрального собора.