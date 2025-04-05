Коц обратился к Губерниеву из-за отказа российских гимнастов от турниров

Военный корреспондент Александр Коц призвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева обратить внимание на решение российских гимнастов отказаться от участия в международных соревнованиях.
В своем Telegram-канале он напомнил, что Губерниев ранее подвергся критике за спорное высказывание о патриотах, что вызвало негативную реакцию в интернете.
Коц отметил, что отказ российских спортсменов связан с несправедливыми и предвзятыми отказами Международной федерации гимнастики (FIG) в предоставлении нейтрального статуса некоторым из спортсменов, которых обвинили в поддержке СВО.
Так, решение FIG не удовлетворить заявку гимнаста, который участвовал в гала-концерте, посвященном Дню защитника Отечества, стало одним из поводов для этого шага.
Также военный корреспондент подчеркнул, что фотография гимнаста с детьми в военной форме на том же гала-концерте была воспринята как поддержка СВО на Украине.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены, получившие «нейтральный статус», отказались выступать на соревнованиях Международной федерации гимнастики.