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Коц обратился к Губерниеву из-за отказа российских гимнастов от турниров

Ранее российские спортсмены отказались принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: Аргументы и факты

Военный корреспондент Александр Коц призвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева обратить внимание на решение российских гимнастов отказаться от участия в международных соревнованиях.

В своем Telegram-канале он напомнил, что Губерниев ранее подвергся критике за спорное высказывание о патриотах, что вызвало негативную реакцию в интернете.

Коц отметил, что отказ российских спортсменов связан с несправедливыми и предвзятыми отказами Международной федерации гимнастики (FIG) в предоставлении нейтрального статуса некоторым из спортсменов, которых обвинили в поддержке СВО.

Так, решение FIG не удовлетворить заявку гимнаста, который участвовал в гала-концерте, посвященном Дню защитника Отечества, стало одним из поводов для этого шага.

Также военный корреспондент подчеркнул, что фотография гимнаста с детьми в военной форме на том же гала-концерте была воспринята как поддержка СВО на Украине.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены, получившие «нейтральный статус», отказались выступать на соревнованиях Международной федерации гимнастики.