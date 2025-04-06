Что можно и нельзя делать в день Артемия 6 апреля накануне Благовещения

Православная церковь 6 апреля накануне Благовещения вспоминает святого Артемия. В народе празднуют день Артемия.
Что нельзя делать 6 апреля.
Запрещено пересчитывать деньги. Считается, что это может спровоцировать ухудшение финансового положения. Не следует ходить в гости. Нельзя ругаться, а также выяснять отношения. Предки верили, что довольно сложно будет наладить отношения.
Что можно делать 6 апреля.
По традиции, перед праздником Благовещения проводят генеральную уборку, а также занимаются заготовками на праздничный стол.
Согласно приметам, потепление в ночь на 6 апреля предвещает теплую погоду. Снег говорит про холод.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется апрель 2025 года в Беларуси: «Настоящая весна наступает».
Кстати, ученые назвали даты магнитных бурь в апреле 2025 года — что ждать белорусам.