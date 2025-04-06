Календарь на 6 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Известно, что эта старинная икона около 300 лет назад находилась в мужском монастыре Твери. Однажды ее подарили Косме Волчанинову в благодарность за качественную работу в храме. Икону бережно передавали из поколения в поколение, но как-то один из потомков Космы отправил ее на чердак. Вскоре его невестка, страдавшая от оскорблений, решила наложить на себя руки. Она вышла из дома, чтобы воплотить задуманное, но встретила по пути монаха. Тот повелел ей отбросить греховные мысли и помолиться Божией Матери Тучной Горе. Женщина обо всем рассказала семье. Все кинулись искать монаха, но не нашли. Икону вытащили с чердака, очистили, вернули на почетное место. Священник отслужил перед ней службу. Впоследствии святой образ передали в храм.