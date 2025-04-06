Синхронные физики шутят: новая российская фантастика с пессимизмом смотрит в будущее

Определить время действия «Сороки на виселице» удается не сразу, но ориентировочно это примерно середина XXIV века, судя по косвенным, «библиографическим» признакам — датировке упомянутых в тексте книг. Книги и те, кто с ними так или иначе работает, имеют важное значение во многих веркинских сочинениях. На этот раз библиотекарь Мария — единственный женский персонаж из семи центральных действующих лиц (не считая домашней пантеры-репликанта по кличке Барсик), которые томятся на далекой планете Реген в ожидании заседания Большого Жюри. Оно иногда собирается в случае острой необходимости для решения вопросов, определяющих судьбу всего человечества. На этот раз ему предстоит разобраться с синхронной физикой — амбициозной наукой, обещавшей решение чуть ли не всех проблем покорения космоса. Но теперь управляющий ойкуменой Мировой Совет «в шаге от того, чтобы признать синхронную физику тупиковой ветвью развития физики пространства».