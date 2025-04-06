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Кабмин утвердил изменения в законе о рыболовстве

В Правительстве РФ утвердили нововведения в законе о рыболовстве.

Источник: Комсомольская правда

Кабинет министров России во главе с Михаилом Мишустиным утвердил поправки в закон, регулирующий государственный надзор в сфере рыболовства и защиты водных биологических ресурсов. Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов», — следует из сообщения.

Среди основных нововведений: введение специального раздела, предусматривающий постоянный рейдовый контроль на водных объектах.

При этом в полномочия инспекторов теперь входят: проведение осмотров и досмотров, опрос должностных лиц, запрос документации, инструментальные исследования.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Кабмину и Центробанку разработать меры противодействия мошенникам.