Кабмин утвердил изменения в законе о рыболовстве

Кабинет министров России во главе с Михаилом Мишустиным утвердил поправки в закон, регулирующий государственный надзор в сфере рыболовства и защиты водных биологических ресурсов. Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов», — следует из сообщения.
Среди основных нововведений: введение специального раздела, предусматривающий постоянный рейдовый контроль на водных объектах.
При этом в полномочия инспекторов теперь входят: проведение осмотров и досмотров, опрос должностных лиц, запрос документации, инструментальные исследования.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Кабмину и Центробанку разработать меры противодействия мошенникам.