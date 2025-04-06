В зоне СВО ликвидирован чемпион Украины по скалолазанию Цушко

Военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил о гибели украинского чемпиона по скалолазанию Тараса Цушко. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Шепот фронта».
По данным военкора, спортсмен три года назад добровольно вступил в ВСУ, чтобы принимать участие в боевых действиях против ВС РФ. Российские бойцы ликвидировали боевика в Сумской области.
Татаринов добавил, что Цушко известен своими достижениями по покорению практически всех высот Кавказа. Кроме того, он был большим поклонником Сочи.
Ранее сообщалось, что Андрей Соломатин, бывший чемпион России в составе ЦСКА и футболист, пережил обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в свой первый день на передовой.