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В зоне СВО ликвидирован чемпион Украины по скалолазанию Цушко

Спортсмен добровольно вступил в ряды ВСУ, чтобы принимать участие в боевых действиях против России.

Источник: Аргументы и факты

Военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил о гибели украинского чемпиона по скалолазанию Тараса Цушко. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Шепот фронта».

По данным военкора, спортсмен три года назад добровольно вступил в ВСУ, чтобы принимать участие в боевых действиях против ВС РФ. Российские бойцы ликвидировали боевика в Сумской области.

Татаринов добавил, что Цушко известен своими достижениями по покорению практически всех высот Кавказа. Кроме того, он был большим поклонником Сочи.

Ранее сообщалось, что Андрей Соломатин, бывший чемпион России в составе ЦСКА и футболист, пережил обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в свой первый день на передовой.