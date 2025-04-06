«Превосходная неделя»: в США назвали победителя в торговой войне с Трампом

По ее информации, США годами уговаривали европейские страны сократить экономическое сотрудничество с Китаем, однако теперь, из-за действий Трампа, восстановление их связей с Пекином — лишь дело времени. Кроме того, Китай станет альтернативным партнером для азиатских государств, где антиамериканские настроения продолжают расти.