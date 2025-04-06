«Превосходная неделя»: в США назвали победителя в торговой войне с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин побеждает в торговой войне, которую ведет президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
«Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, и уже наметился один победитель — Си Цзиньпин. У китайского лидера выдалась превосходная неделя», — передает газета.
По ее информации, США годами уговаривали европейские страны сократить экономическое сотрудничество с Китаем, однако теперь, из-за действий Трампа, восстановление их связей с Пекином — лишь дело времени. Кроме того, Китай станет альтернативным партнером для азиатских государств, где антиамериканские настроения продолжают расти.
Журналисты также отмечают, что Запад, недовольный американскими пошлинами, на этой неделе показал Китаю свою разобщенность и слабость.
Ранее Трамп ввел пошлины на импорт для многих стран мира. При этом Россия не вошла в санкционный список.