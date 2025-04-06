Полиция Дубая отрицает гибель двух человек во время падения воздушного шара

SHOT выяснил, что полет на аэростате организовала компания Rayna Tours. Рано утром группа из 12 человек полетела встречать рассвет над пустынями Дубая. Им обещали, что они не взлетят выше 1,2 км. На деле воздушный шар долго не мог оторваться от земли, а, когда это все же удалось, ~корзина начала сильно дергаться. Примерно через 40 минут воздушный шар сильно наклонился в сторону и упал. Корзина с пассажирами ударилась о землю и начала кувыркаться.~