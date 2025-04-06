Тюменская порнозвезда высказалась о смерти Паши Техника. Фото

«Я до последнего верила, что выкарабкается и будет дальше жить, и радовать нас своим творчеством. Пусть земля тебе будет пухом. Я не могу в это поверить», — написала порнозвезда. К посту она прикрепила архивные фото вместе с Пашей Техником.