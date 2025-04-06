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Тюменская порнозвезда высказалась о смерти Паши Техника. Фото

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) не может поверить в то, что российского рэпера Пашу Техника не удалось спасти. В своем telegram-канале она поделилась, что до последнего верила в его спасение.

Лола Тейлор до последнего верила что Паша Техник сможет выкарабкаться.

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) не может поверить в то, что российского рэпера Пашу Техника не удалось спасти. В своем telegram-канале она поделилась, что до последнего верила в его спасение.

Порнозвезда не может поверить в смерть артистаФото: telegram-канал Лолы Тейлор.

«Я до последнего верила, что выкарабкается и будет дальше жить, и радовать нас своим творчеством. Пусть земля тебе будет пухом. Я не могу в это поверить», — написала порнозвезда. К посту она прикрепила архивные фото вместе с Пашей Техником.

Рэпер Паша Техник, он же Павел Ивлев, умер в Таиланде на 41-ом году жизни. Перед смертью артист находился в коме. Его проблемы со здоровьем были вызваны наркотической и алкогольной зависимостями.