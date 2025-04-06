Посольство РФ внимательно следит за ситуацией с задержанием россиян в Аргентине

Российское посольство в Аргентине внимательно отслеживает обстоятельства ареста соотечественников по подозрению в торговле людьми. Дипломаты выражают надежду, что под развернутую кампанию против сект не подпадут невиновные граждане. Об этом информирует российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
«Мы внимательно следим за ситуацией, держим ее под плотным контролем, призываем не нагнетать все эти истории, но преступники должны ответить по закону», — рассказал Феоктистов.
Дипломат также отметил, что сейчас нет признаков «новой волны русофобских обвинений», подобных предыдущим инцидентам, когда местные СМИ разворачивали информационные кампании на фейковой основе, обвиняя россиян в нарушении аргентинского законодательства и распространяя другие недостоверные сведения.
Напомним, что ранее в аргентинском городе Сан-Карлос-де-Барилоче местная прокуратура предъявила обвинения 21 гражданину России, включая двух мужчин. Среди обвиняемых — Константин Руднев, основатель религиозного объединения «Ашрам Шамбалы»*. Им вменяется создание преступного сообщества, занимавшегося, по данным следствия, торговлей людьми.
* — Запрещенная на территории РФ религиозная организация.