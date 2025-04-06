Посольство РФ внимательно следит за ситуацией с задержанием россиян в Аргентине

Российское посольство в Аргентине внимательно отслеживает обстоятельства ареста соотечественников по подозрению в торговле людьми. Дипломаты выражают надежду, что под развернутую кампанию против сект не подпадут невиновные граждане. Об этом информирует российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.