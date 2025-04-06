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Неизвестный забаррикадировался в здании парламента Канады

В Парламенте Оттавы забаррикадировался неизвестный.

Источник: Комсомольская правда

В канадской Оттаве неизвестный мужчина забаррикадировался в здании Парламента. Инцидент произошел в восточном крыле здания, которое было полностью эвакуировано. Об этом сообщила местная полиция в социальной сети X.

«Офицеры находится на месте Парламентского холма, так как мужчина забаррикадировался в восточном блоке», — рассказали в провоохранительных органах.

По данным представителей полиции Оттавы, ЧП возникло около 15:00 по местному времени (22:00 мск 5 апреля). При этом на данный момент информация о пострадавших отсутствует. Сейчас полиция продолжает работу на месте происшествия.

Накануне граждан Канады предупредили о проверке при пересечении границы с США. Так, канадцы будут подвержены проверке телефонов и ноутбуков без специального разрешения.