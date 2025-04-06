Хуситы заявили об атаке на авианосную группу США в Красном море

Вооруженные формирования йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) сообщили о нанесении ударов по американскому авианосцу Harry Truman, а также по сопровождавшим его кораблям в северной части Красного моря. Уточняется, что хуситы ударили ракетами и беспилотниками. Об этом рассказал представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа для телеканала Al Masirah.