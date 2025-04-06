Хуситы заявили об атаке на авианосную группу США в Красном море

Вооруженные формирования йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) сообщили о нанесении ударов по американскому авианосцу Harry Truman, а также по сопровождавшим его кораблям в северной части Красного моря. Уточняется, что хуситы ударили ракетами и беспилотниками. Об этом рассказал представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа для телеканала Al Masirah.
«Ракетные войска и беспилотная авиация при поддержке военно-морских сил вступили в бой с рядом военных кораблей в северной части Красного моря», — информировал Сариа.
По его словам, вооруженные формирования хуситов в течение нескольких часов обстреливали американские военные корабли. Как утверждает источник, подобные действия позволили сорвать планировавшиеся удары США по территориям Йемена, находящимся под контролем повстанцев.
Накануне хуситы заявили, что нанесли удар беспилотником по военной цели в районе Тель-Авива.
15 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказал ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене.