Мэр Хабаровска проверил состояние дорог после жалоб жителей

Сергей Кравчук провел внеплановый объезд проблемных участков, на которые жаловались жители города. Проверка прошла в нескольких районах Хабаровска. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На улице Ворошилова глава города лично оценил участок, где в прошлом году проводились работы сетевой организацией. Сейчас дорога разрушена, движение затруднено. Мэр поручил профильным службам и застройщику восстановить покрытие уже на следующей неделе — погодные условия позволяют.
Также внимание было обращено на неубранный снег. Особенно это касается территории у сквера на улице Рокоссовского. Комитету по управлению Индустриальным районом дано указание навести порядок как можно быстрее.
«Владельцы торговых помещений тоже обязаны следить за чистотой своих входных зон», — сказал мэр.