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Мэр Хабаровска проверил состояние дорог после жалоб жителей

Сергей Кравчук потребовал устранить нарушения.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Кравчук провел внеплановый объезд проблемных участков, на которые жаловались жители города. Проверка прошла в нескольких районах Хабаровска. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На улице Ворошилова глава города лично оценил участок, где в прошлом году проводились работы сетевой организацией. Сейчас дорога разрушена, движение затруднено. Мэр поручил профильным службам и застройщику восстановить покрытие уже на следующей неделе — погодные условия позволяют.

Также внимание было обращено на неубранный снег. Особенно это касается территории у сквера на улице Рокоссовского. Комитету по управлению Индустриальным районом дано указание навести порядок как можно быстрее.

«Владельцы торговых помещений тоже обязаны следить за чистотой своих входных зон», — сказал мэр.