Telegraph: осужденный педофил из Британии работал с детьми на Украине

По его уточнениям, британская благотворительная организация Siobhan’s Trust (позже переименованная в HopeFull), занимавшаяся продовольственной помощью украинским беженцам, в начале 2023 года приняла на работу 52-летнего мужчину по имени Джек Морган. При этом, по данным издания, проверка его биографии проведена не была.