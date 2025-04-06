Telegraph: осужденный педофил из Британии работал с детьми на Украине

Гражданин Великобритании, который был осужден за преступления сексуального характера в отношении детей, работал с детьми в благотворительной организации на Украине. Об этом пишет британская газета Telegraph.
«Мужчина 52 лет, называвший себя Джеком Морганом, регулярно посещал детские дома, школы и лагеря для переселенцев после начала работы в благотворительной организации на западе Украины», — передает издание.
По его уточнениям, британская благотворительная организация Siobhan’s Trust (позже переименованная в HopeFull), занимавшаяся продовольственной помощью украинским беженцам, в начале 2023 года приняла на работу 52-летнего мужчину по имени Джек Морган. При этом, по данным издания, проверка его биографии проведена не была.
По свидетельствам коллег-волонтеров, Морган получал ежемесячное вознаграждение в размере 500 фунтов стерлингов (около $644) и имел неограниченный доступ к транспортным средствам фонда.
Ранее KP.RU писал о судебном приговоре 30-летнему педофилу в Крыму.