Politico: контроль России над ресурсами Украины стал бы катастрофой для Запада

Страны, оказывающие поддержку Киеву, предупредили о катастрофе в случае установления Россией контроля над украинскими месторождениями стратегических ресурсов. Об этом пишет европейское издание Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника.
По информации источников, знакомых с ходом украинско-американских переговоров о совместной разработке месторождений, Украина действительно имеет запасы природных ресурсов. Особую стратегическую ценность, как подчеркивают собеседники издания, представляют месторождения титана и урана.
«Если Россия завладеет этими ресурсами, это станет катастрофой для союзников Киева», — рассказал собеседник издания.
Издание также подчеркивает, что реализация украинско-американского соглашения о разработке природных ресурсов потребует значительных капиталовложений.
По оценкам издания, Вашингтону придется инвестировать миллиарды долларов, при этом процесс освоения новых месторождений может занять несколько десятилетий.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что в ходе недавних переговоров с американской стороной, страны в числе прочего обсуждали взаимодействие в Арктике и в области редкоземельных металлов.