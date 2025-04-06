Суд арестовал активы восьми человек по иску «Роснано»

Арбитражный суд Москвы арестовал активы восьми человек на сумму более чем 5,6 млрд рублей по иску компании «Роснано», следует из картотеки судебных дел.
«Наложить арест на денежные средства и иное имущество Чубайса Анатолия Борисовича, Удальцова Юрия Аркадьевича, Киселева Олега Владимировича, Подольского Бориса Геннадьевича, Пихоя Германа Рудольфовича, Пимкина Дмитрия Александровича, Аветисяна Владимира Евгеньевича, Тычинина Николая Николаевича…» — говорится в тексте.
Отмечается, что ответчики должны компенсировать убытки на сумму 3,892 млрд рублей и $20,4 млн в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты.
Напомним, в конце января стало известно о задержании в Москве бывших заместителей экс-главы «Роснано». Также были проведены обыски у бывших топ-менеджеров этой корпорации и бизнесменов, связанных с ней.
В МВД России отметили, что ущерб государству от действий сотрудников «Роснано», подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями, составил более 43 млрд рублей.