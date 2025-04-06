Суд арестовал у Чубайса и его соответчиков 5,6 млрд рублей по иску «Роснано»

В январе 2025 года депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой обратились в Следственный комитет с требованием провести доследственную проверку в отношении Чубайса на предмет наличия признаков преступлений во время его руководства «Роснано» (в 2008—2020 годах) и работы спецпредставителем президента по международным связям (в 2020—2022 годах). Кроме того, Луговой направил запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой поручить предоставить информацию об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов РФ материалах по возбужденным уголовным делам в отношении Чубайса.