Украина столкнулась с системным сбоем в логистических поставках. Так, в стране случился настоящий «коллапс» всех поставок из-за проблем с железнодорожным транспортом. Об этом информирует украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале.
«В Украине замкнули железные дороги. Обрушили все перевозки. Коллапс», — написал Шарий.
При этом блогер сделал акцент на том, что наибольшее влияние сбой оказал на грузовые перевозки.
Однако причина сбоя железнодорожного сообщения не уточняется.
Накануне начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов* сделал неоднозначное заявление. По его мнению, людям не нужна вся настоящая правда о ходе конфликта в стране, поскольку это может привести к возникновению нежелательных мнений.
* — Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.