Юрист раскрыл, как сократить задолженность по ЖКХ

У граждан РФ есть легальный способ снизить платежи за «коммуналку».
Задолженность по оплате коммунальных услуг можно сократить путем применения трехлетнего срока давности и исправления ошибок в расчетах. Такими рекомендациями поделился общественник и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Распространенная ситуация связана со сроком исковой давности (составляет три года — прим. URA.RU). Если УК решила требовать в суде долги за период, превышающий этот срок, ответчик вправе заявить о пропуске давности», — пояснил Дмитрий Бондарь в беседе с РИА Новости.
Если задолженность стала следствием некорректных тарифов, неверной площади помещений или сбоя в работе базе данных, нужно обратиться напрямую к поставщику услуг за перерасчетом. При этом потребуются подтверждающие документы. Еще один и более кардинальный способ решить проблему — это банкротство. Для этого требуется, чтобы общий долг гражданина превышал 500 тысяч рублей.
Установка энергосберегающих ламп позволит сэкономить, советовал раннее глава комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, передает RT. По оценке аналитиков, в стране к 2025 году сократилось количество злостных должников, которые не оплачивают коммунальные, сообщает «Национальная служба новостей».