Юрист раскрыл, как сократить задолженность по ЖКХ

Если задолженность стала следствием некорректных тарифов, неверной площади помещений или сбоя в работе базе данных, нужно обратиться напрямую к поставщику услуг за перерасчетом. При этом потребуются подтверждающие документы. Еще один и более кардинальный способ решить проблему — это банкротство. Для этого требуется, чтобы общий долг гражданина превышал 500 тысяч рублей.