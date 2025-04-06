Guardian: молодые украинцы боятся, что Трамп выгонит их из США

«Я не хотел умирать молодым. Я не хочу оставаться здесь нелегально, но и не хочу возвращаться на Украину. Я боюсь, я молод, я хочу жить», — приводит цитату 20-летнего Данила издание The Guardian. Отмечается, что 20-летний молодой человек покинул Украину в 17 лет, когда президент республики Владимир Зеленский ввел запрет на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Он убежал от конфликта и с тех пор находился в США. Однако его срок пребывания истек в начале этого года, и несмотря на поданную заявку на продление визы, он так и не получил ответа от американской Службы гражданства и иммиграции, пишет издание.