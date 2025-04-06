Guardian: молодые украинцы боятся, что Трамп выгонит их из США

Иммигранты из Украины боятся, что Трамп выгонит их из США.
Молодые украинцы, укрывшиеся в США от конфликта, опасаются, что президент страны Дональд Трамп усилит депортацию иммигрантов. Один из тех, кто поднял эту тему, выразил страх, что его могут депортировать, несмотря на поданную заявку на продление визы. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Я не хотел умирать молодым. Я не хочу оставаться здесь нелегально, но и не хочу возвращаться на Украину. Я боюсь, я молод, я хочу жить», — приводит цитату 20-летнего Данила издание The Guardian. Отмечается, что 20-летний молодой человек покинул Украину в 17 лет, когда президент республики Владимир Зеленский ввел запрет на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Он убежал от конфликта и с тех пор находился в США. Однако его срок пребывания истек в начале этого года, и несмотря на поданную заявку на продление визы, он так и не получил ответа от американской Службы гражданства и иммиграции, пишет издание.
Ранее URA.RU сообщало, что помощник переводчика украинской делегации сбежал от мобилизации после переговоров в Эр-Рияде 23 марта. Он исчез из отеля, улетев в Турцию, а затем во Францию. Украинские власти отказались комментировать инцидент. По данным источников, побег был заранее спланирован.