«Это настоящее зло»: Маск призвал остановить конфликт на Украине и назвал его сторонников лжецами

В ходе январского заседания с постоянными членами Совета Безопасности РФ президент Владимир Путин подчеркнул, что разрешение украинского кризиса должно предусматривать не временное прекращение огня, используемое для перегруппировки войск и наращивания военного потенциала, а установление прочного мира. Российский лидер подчеркнул, что специальная военная операция направлена на защиту национальных интересов страны. При этом, по словам президента, будущее урегулирование должно учитывать права всех этнических групп и жителей региона.