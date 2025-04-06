Американский предприниматель и глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск высказал мнение о необходимости немедленно прекратить конфликт на Украине. Подобное заявление бизнесмен сделал в рамках выступления по видеосвязи на конгрессе итальянской партии «Лига» во Флоренции.
При этом Маск подчеркнул, что выступающие за продолжение военных действий — лицемеры и лжецы.
«У меня нет никакого уважения к военным спекулянтам. Это настоящее зло», — негодовал Маск.
При этом американский предприниматель также высказался в поддержку президента США Дональда Трампа, в команду которого он входит.
«Президент Трамп прав в этом отношении, бойню молодых и старых необходимо прекратить, пришло время остановиться, эту машину смерти необходимо остановить», — заключил Маск.
Ранее Илон Маск уже выступал за мирное урегулирование конфликта на Украине. Он подчеркивал, что разрешение подобного кризиса станет возможным благодаря дипломатическим инициативам Дональда Трампа. Маск также акцентировал, что те, кто «не хочет договариваться» с Россией" не предлагают других путей разрешения конфликтной ситуации.
Накануне посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что российская сторона не рассматривает временное прекращение боевых действий на Украине как приемлемый вариант. Приоритетом для России является достижение системного урегулирования кризисной ситуации. Мирошник также отметил, что сейчас на Украине существует угроза региональной безопасности, которая требует кардинального разрешения.
В ходе январского заседания с постоянными членами Совета Безопасности РФ президент Владимир Путин подчеркнул, что разрешение украинского кризиса должно предусматривать не временное прекращение огня, используемое для перегруппировки войск и наращивания военного потенциала, а установление прочного мира. Российский лидер подчеркнул, что специальная военная операция направлена на защиту национальных интересов страны. При этом, по словам президента, будущее урегулирование должно учитывать права всех этнических групп и жителей региона.