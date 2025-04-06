Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Держитесь крепче»: Трамп выступил с тревожным заявлением к американцам

Трамп: США ждут трудные времена из-за пошлин, но Китай потерял больше.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил о предстоящих испытаниях для Соединенных Штатов, которые, однако, приведут к значимым историческим результатам. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — сказал Трамп.

При этом президент США отметил, что экономические потери Штатов существенно меньше ущерба, понесенного Китаем.

«Китай пострадал гораздо сильнее, чем США, даже не близко», — написал американский глава.

Напомним, что 2 апреля Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. При этом базовая ставка установлена на уровне 10%, а для большинства стран предусмотрены повышенные тарифы. Сами надбавки рассчитываются исходя из объема торгового дефицита с каждой конкретной страной. По мнению американской администрации, цель нововведений — достижение сбалансированных торговых отношений.