«Держитесь крепче»: Трамп выступил с тревожным заявлением к американцам

Напомним, что 2 апреля Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. При этом базовая ставка установлена на уровне 10%, а для большинства стран предусмотрены повышенные тарифы. Сами надбавки рассчитываются исходя из объема торгового дефицита с каждой конкретной страной. По мнению американской администрации, цель нововведений — достижение сбалансированных торговых отношений.