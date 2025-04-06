«Держитесь крепче»: Трамп выступил с тревожным заявлением к американцам

Американский лидер Дональд Трамп заявил о предстоящих испытаниях для Соединенных Штатов, которые, однако, приведут к значимым историческим результатам. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — сказал Трамп.
При этом президент США отметил, что экономические потери Штатов существенно меньше ущерба, понесенного Китаем.
«Китай пострадал гораздо сильнее, чем США, даже не близко», — написал американский глава.
Напомним, что 2 апреля Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. При этом базовая ставка установлена на уровне 10%, а для большинства стран предусмотрены повышенные тарифы. Сами надбавки рассчитываются исходя из объема торгового дефицита с каждой конкретной страной. По мнению американской администрации, цель нововведений — достижение сбалансированных торговых отношений.