Депутат Никитин: людям со стажем будет положена срочная пенсионная выплата

Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, имеющие минимальный страховой стаж в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, могут рассчитывать на срочную пенсионную выплату. Об этом заявил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.