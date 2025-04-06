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Обратная сторона весны: кадры нетуристического Владивостока

А, между тем, как у каждого крупного города, у Владивостока есть и обратная, совсем неприглядная сторона.

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Гостям, как известно, предлагают лучшее. И, туризм, не исключение. Традиционные маршруты пролегают по историческим кварталам старой Миллионки, пешеходной улице адмирала Фокина, Спортивной набережной, видовым площадкам и набережной Цесаревича.

А, между тем, как у каждого крупного города, у Владивостока есть и обратная, совсем неприглядная сторона. Сюда руки отцов города пока не дотянулись. И, случайно попавший сюда турист, будет весьма удивлен, мрачности окружающего пейзажа. Сегодня в объективе фотографа «МК во Владивостоке» — обратная сторона владивостокской весны.