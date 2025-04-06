Обратная сторона весны: кадры нетуристического Владивостока

А, между тем, как у каждого крупного города, у Владивостока есть и обратная, совсем неприглядная сторона. Сюда руки отцов города пока не дотянулись. И, случайно попавший сюда турист, будет весьма удивлен, мрачности окружающего пейзажа. Сегодня в объективе фотографа «МК во Владивостоке» — обратная сторона владивостокской весны.