Названы ошибки в фото для резюме, которые могут помешать трудоустройству

При поиске работы важно помнить, первое впечатление о вас работодатель получает именно по резюме. HR-эксперты утверждают, что на его просмотр у рекрутеров уходит всего 20−30 секунд. Фото в этом может сыграть значимую роль.
— Резюме можно сравнить с визитной карточкой соискателя, и от его качества во многом зависит успех в поиске работы. Необходимо добавить качественную фотографию, соответствующую корпоративной культуре компании, — рассказала KP.RU карьерный консультант Инна Константинова.
Если в компании принят формальный дресс-код, то и фото должно соответствовать деловому стилю. А если в коллективе царит более расслабленная и неформальная атмосфера, снимок может быть менее официальным и передавать эту дружелюбную обстановку.
Чтобы увеличить шансы на успех, важно четко структурировать информацию, использовать лаконичный язык и избегать лишних деталей. Оптимальный формат — PDF, чтобы документ отображался корректно на любых устройствах.
Составить грамотное резюме можно с помощью онлайн-сервисов. Но главное — четко представить свои сильные стороны и убедить работодателя, что именно вы — тот самый кандидат.