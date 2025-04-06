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В России испытают беспилотник-охотник за украинскими безэкипажными катерами

В России анонсировали испытания БПЛА с искусственным интеллектом для охоты за украинскими безэкипажными катерами.

Источник: Комсомольская правда

В России в апреле пройдут испытания нового беспилотника типа «Фортуна-Т», оснащенного системой искусственного интеллекта. Подобный аппарат самолетного типа создан специально для охоты за украинскими безэкипажными катерами. Об этом рассказал ведущий инженер Центра беспилотных компетенций с позывным Барс в беседе с ТАСС.

«В настоящее время мы работаем над проектом аппарата “Фортуна-Т”, предназначенного для Военно-морского флота РФ», — анонсировал аппарат собеседник агентства.

Как пояснил специалист, после ручного запуска дрон осуществляет поиск целей на водной поверхности. При обнаружении вражеского катера система в автоматическом режиме осуществляет наведение и атаку.

Ранее KP.RU писал о разработке НПЦ БАС в Томске. Там ученые разработали прототип большого беспилотного самолета с радиусом действия в 1 тыс. км. Первые тестовые запуски аппарата намечены на межсезонье — период между летними и осенними месяцами.