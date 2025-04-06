В России испытают беспилотник-охотник за украинскими безэкипажными катерами

В России в апреле пройдут испытания нового беспилотника типа «Фортуна-Т», оснащенного системой искусственного интеллекта. Подобный аппарат самолетного типа создан специально для охоты за украинскими безэкипажными катерами. Об этом рассказал ведущий инженер Центра беспилотных компетенций с позывным Барс в беседе с ТАСС.