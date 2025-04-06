Neuralink начала поиск добровольцев для вживления нейрочипа в мозг

За последний год компания добилась заметного прогресса в этой области: были проведены три успешные операции по установке нейрочипов. Первая имплантация состоялась в начале 2024 года, вторая — в августе того же года, а третья — в январе 2025-го, что подтверждает устойчивое развитие проекта.