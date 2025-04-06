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Neuralink начала поиск добровольцев для вживления нейрочипа в мозг

Особое внимание уделяется кандидатам с параличом конечностей.

Источник: Аргументы и факты

Компания Neuralink, основанная американским бизнесменом Илоном Маском, объявила о значительном расширении своей программы по набору добровольцев для испытаний нейроимплантов. Ранее участие было доступно лишь жителям США, Канады и Великобритании, теперь же подать заявку могут желающие со всего мира.

Согласно официальному сообщению, опубликованному на платформе X*, особое внимание уделяется кандидатам с параличом конечностей. Именно они могут стать первыми, кто испытает уникальную технологию управления компьютером с помощью мыслей — одну из ключевых разработок Neuralink.

За последний год компания добилась заметного прогресса в этой области: были проведены три успешные операции по установке нейрочипов. Первая имплантация состоялась в начале 2024 года, вторая — в августе того же года, а третья — в январе 2025-го, что подтверждает устойчивое развитие проекта.

Ранее компания Илона Маска запустила разработку роборуки с подключением к мозгу. Цель проекта состоит в том, чтобы позволить парализованным пациентам через специальный мозговой имплантат управлять роботизированной рукой.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.