Главы генштабов Британии и Франции обсудили отправку миротворцев на Украину

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин провел в Киеве переговоры с коллегами из Франции и Украины о возможном развертывании миротворческих контингентов на украинской территории. Об этом информирует Минобороны Великобритании.
«В рамках… усилий Великобритании по созданию коалиции желающих… начальник штаба обороны, адмирал сэр Тони Радакин встретился с украинскими и французскими коллегами в Киеве.», — сообщило ведомство.
Уточняется, что в ходе переговоров военные руководители обсудили организационные параметры потенциальных сил безопасности для Украины, включая их численность, структуру и состав.
Однако британское ведомство не раскрыло имен французских и украинских представителей, участвовавших во встрече с главой британского Генштаба.
Накануне французский президент Эммануэль Макрон заявил о желании выслать войска западных стран в три города Украины. Среди них оказались Киев, Львов и Одесса.