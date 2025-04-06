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Главы генштабов Британии и Франции обсудили отправку миротворцев на Украину

Представители Британии и Франции обсудили отправку миротворцев на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин провел в Киеве переговоры с коллегами из Франции и Украины о возможном развертывании миротворческих контингентов на украинской территории. Об этом информирует Минобороны Великобритании.

«В рамках… усилий Великобритании по созданию коалиции желающих… начальник штаба обороны, адмирал сэр Тони Радакин встретился с украинскими и французскими коллегами в Киеве.», — сообщило ведомство.

Уточняется, что в ходе переговоров военные руководители обсудили организационные параметры потенциальных сил безопасности для Украины, включая их численность, структуру и состав.

Однако британское ведомство не раскрыло имен французских и украинских представителей, участвовавших во встрече с главой британского Генштаба.

Накануне французский президент Эммануэль Макрон заявил о желании выслать войска западных стран в три города Украины. Среди них оказались Киев, Львов и Одесса.