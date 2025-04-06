Мошенники придумали схему обмана россиян с долгами за ЖКХ

Мошенники прибегают к схеме несуществующих долгов за ЖКХ для обмана граждан.
Мошенники используют поддельные квитанции с QR-кодами для хищения денег и получения доступа к персональным данным, предоставляя информацию о несуществующих долгах за коммунальные услуги. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
«Мошенники для хищения денег и получения доступа к персональным данным могут использовать схему с несуществующими долгами за коммунальные услуги, которые предлагается оплатить по поддельным QR-кодам», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на МВД.
Злоумышленники размещают в почтовые ящики жителей поддельные квитанции, в которых указывается наличие долга по коммунальным платежам. В таких квитанциях присутствует QR-код, который при оплате переводит деньги непосредственно на счета мошенников. Кроме того, переход по QR-коду может вести на фишинговые сайты, что создает угрозу утечки личной информации.
В связи с распространением этой мошеннической схемы представители МВД настоятельно рекомендуют гражданам в случае сомнений по поводу подлинности квитанций перепроверять информацию. Это можно сделать, сравнив данные в платежном документе с ранее полученными квитанциями, или обратившись за подтверждением в управляющую компанию.
Ранее в МВД сообщили о новом виде мошенничества, где преступники обманывают россиян, предлагая якобы работу в эпизодических ролях. Мошенники размещают в интернете объявления о наборе на должности актеров массовки, предлагая помощь в трудоустройстве, пишет «Национальная служба новостей». Кандидаты, откликнувшиеся на объявление, приглашаются на собеседование. В ходе встречи мошенники делают комплименты и предлагают стать моделями. Однако, подписывая договор, якобы связанный с будущей деятельностью, жертвы не осознают, что на самом деле оформляют кредит. В результате такого обмана люди теряют суммы от 50 до 150 тысяч рублей.