Мошенники придумали схему обмана россиян с долгами за ЖКХ

Ранее в МВД сообщили о новом виде мошенничества, где преступники обманывают россиян, предлагая якобы работу в эпизодических ролях. Мошенники размещают в интернете объявления о наборе на должности актеров массовки, предлагая помощь в трудоустройстве, пишет «Национальная служба новостей». Кандидаты, откликнувшиеся на объявление, приглашаются на собеседование. В ходе встречи мошенники делают комплименты и предлагают стать моделями. Однако, подписывая договор, якобы связанный с будущей деятельностью, жертвы не осознают, что на самом деле оформляют кредит. В результате такого обмана люди теряют суммы от 50 до 150 тысяч рублей.